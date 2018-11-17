Ирак и Иран решили создать зону свободной торговли 

Лидер Республики Иран Хасан Рухани заявил, что совместными усилиями с Ираком они договорились о создании зоны свободной торговли.
Страны рассчитывают увеличить объём торговли друг с другом до $20 млрд Оба государства уже приняли решение отказаться от доллара в пользу национальных валют для развития торговых связей.
«Мы договорились установить зону свободной торговли между двумя странами, таким образом, мы сможем создавать совместные предприятия», — сказал Рухани на пресс-конференции с иракским коллегой Бархамом Салехом.
Ранее News.ru писал о планируемых санкциях США и Евросоюза против Ирана. Они будут связанны с противодействием развития ядерной программы Тегерана.