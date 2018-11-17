Ирак и Иран решили создать зону свободной торговли

Страны рассчитывают увеличить объём торговли друг с другом до $20 млрд Оба государства уже приняли решение отказаться от доллара в пользу национальных валют для развития торговых связей.

«Мы договорились установить зону свободной торговли между двумя странами, таким образом, мы сможем создавать совместные предприятия», — сказал Рухани на пресс-конференции с иракским коллегой Бархамом Салехом.