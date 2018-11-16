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Чехия планирует построить в Сирии «деревню»
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Чехия планирует построить в Сирии «деревню» для 150 сирот 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
В Сирии должна появиться "чешская деревня", в которой будут размещены 150 сирот, сообщил в пятницу журналистам премьер Андрей Бабиш, свой проект он представил в этот же день в Брюсселе главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.
"Эти сироты родились в Сирии, привыкли к ее среде, хотят там жить. Поэтому лучше создавать для них условия на их родине, а не везти в Европу. Власти Сирии согласны с нашим проектом, у них много уничтоженных школ, так что мы могли бы там реализовать эти инвестиции", — заявил Бабиш, чье выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее в октябре премьер отверг предложение одного из чешских евродепутатов, поддержанное несколькими общественными организациями в республике, принять в Чехии 50 сирот из Сирии. Бабиш аргументировал свою позицию трудностями с адаптацией детей к незнакомым европейским условиям и высказался за то, чтобы помогать юным и взрослым сирийцам непосредственно в их стране, инвестируя средства в восстановление разрушенной инфраструктуры.
Когда будет реализован представленный ныне проект "чешской деревни" в Сирии и сколько он будет стоить, Бабиш не сообщил.
"Пока сложно сказать, когда проект будет готов. Я не хочу сейчас забегать вперед с какими-то цифрами. Фирма, с которой ведутся переговоры о строительстве, подготовит соответствующие выкладки", — сказал Бабиш.
Чешское правительство изначально предполагало, по словам премьера, что подыщет в Сирии для строительства участок земли. Однако посол Чехии в этой стране Эва Филипи порекомендовала "приобрести некую территорию с разрушенной школой и восстановить ее для детей", сообщил Бабиш.
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