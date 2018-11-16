Израиль объявил палестинцам о политике нулевой терпимости

Генерал-майор армии обороны Израиля Камиль Абу Рукун заявил в обращении к палестинцам, что «терпение Израиля закончилось, и мы будем серьезно реагировать» на принимающих участие в столкновениях вдоль границы.

Абу Рукун разместил на Facebook видеоролик на арабском языке. Из него следует, что Израиль принимает политику нулевой терпимости к пограничному насилию, передает The Times of Israel.

Генерал-майор также пригрозил жестким ответом всем, кто будет нарушать установленные правила, включая нарушение заградительного сооружения и незаконное пересечение границы, а также применение самодельных взрывных устройств, запуск зажигательных воздушных шаров.

Напомним, на этой неделе произошла эскалация конфликта между Израилем и ХАМАСом , контролирующим анклав. Со стороны Газы были выпущены сотни ракет по южным территориям Еврейского государства. В ответ ЦАХАЛ поразил 160 целей на территории сектора Газа.

В среду арабские СМИ сообщили, что между Израилем и ХАМАСом достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта. В знак протеста жители юга Израиля перекрыли дороги.