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Израиль объявил палестинцам о политике нулевой терпимости
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Израиль объявил палестинцам о политике нулевой терпимости 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генерал-майор армии обороны Израиля Камиль Абу Рукун заявил в обращении к палестинцам, что «терпение Израиля закончилось, и мы будем серьезно реагировать» на принимающих участие в столкновениях вдоль границы.
Абу Рукун разместил на Facebook видеоролик на арабском языке. Из него следует, что Израиль принимает политику нулевой терпимости к пограничному насилию, передает The Times of Israel.
Генерал-майор также пригрозил жестким ответом всем, кто будет нарушать установленные правила, включая нарушение заградительного сооружения и незаконное пересечение границы, а также применение самодельных взрывных устройств, запуск зажигательных воздушных шаров.
Напомним, на этой неделе произошла эскалация конфликта между Израилем и ХАМАСом, контролирующим анклав. Со стороны Газы были выпущены сотни ракет по южным территориям Еврейского государства. В ответ ЦАХАЛ поразил 160 целей на территории сектора Газа.
В среду арабские СМИ сообщили, что между Израилем и ХАМАСом достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта. В знак протеста жители юга Израиля перекрыли дороги.
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