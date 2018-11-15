Объявленная ФСБ в розыск россиянка оказалась умершей

Одна из жительниц Северной Осетии , которых региональное управление ФСБ России объявило в розыск за причастность к терроризму, умерла еще год назад. Об этом порталу «Кавказ. Реалии» рассказал осетинский муфтий Хаджимурат Гацалов.

По его словам, девушка скончалась в Сирии , куда отправилась вслед за мужем.

«Он тоже был из Осетии, но потом бросил все, поехал воевать и погиб. Она забрала детей и уехала туда же. А год назад умерла в местном госпитале от сахарного диабета», — отметил он.

Родственники женщины пытаются вернуть ее детей, оставшихся в Сирии, сказал муфтий, добавив, что вторую разыскиваемую мусульманская община не знает.

13 ноября стало известно о том, что ФСБ разыскивает 28-летнюю и 33-летнюю уроженок Северной Осетии за причастность к запрещенным в России террористическим организациям, передавал ТАСС . По данным правоохранительных органов, женщины добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и принимали активное участие в боевых действиях.

В ноябре член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова обратила внимание на проблему с вывозом семи тысяч российских женщин и детей, оказавшихся на территориях, подконтрольных террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По ее словам, никто не занимается вывозом бывших жен сирийских боевиков.

За последние несколько лет на территорию ИГ было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьи мужья и отцы примкнули к джихадистам. В то же время за минувший год в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака.