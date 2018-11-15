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Объявленная ФСБ в розыск россиянка оказалась умершей
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Объявленная ФСБ в розыск россиянка оказалась умершей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Одна из жительниц Северной Осетии, которых региональное управление ФСБ России объявило в розыск за причастность к терроризму, умерла еще год назад. Об этом порталу «Кавказ. Реалии» рассказал осетинский муфтий Хаджимурат Гацалов.
По его словам, девушка скончалась в Сирии, куда отправилась вслед за мужем.
«Он тоже был из Осетии, но потом бросил все, поехал воевать и погиб. Она забрала детей и уехала туда же. А год назад умерла в местном госпитале от сахарного диабета», — отметил он.
Родственники женщины пытаются вернуть ее детей, оставшихся в Сирии, сказал муфтий, добавив, что вторую разыскиваемую мусульманская община не знает.
13 ноября стало известно о том, что ФСБ разыскивает 28-летнюю и 33-летнюю уроженок Северной Осетии за причастность к запрещенным в России террористическим организациям, передавал ТАСС. По данным правоохранительных органов, женщины добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и принимали активное участие в боевых действиях.
В ноябре член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова обратила внимание на проблему с вывозом семи тысяч российских женщин и детей, оказавшихся на территориях, подконтрольных террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По ее словам, никто не занимается вывозом бывших жен сирийских боевиков.
За последние несколько лет на территорию ИГ было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьи мужья и отцы примкнули к джихадистам. В то же время за минувший год в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака.
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