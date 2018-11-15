В ООН прокомментировали ситуацию в Идлибе

"Россия и Турция сказали нам сегодня, что они готовы идти на многое, чтобы избежать военных действий, чтобы избежать эскалации военного конфликта в Идлибе", — заявил Эгеланн на пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас много признаков того, что "битвы будут происходить, если не будет достигнуто прорывов в переговорах со многими вооруженными группировками".

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.