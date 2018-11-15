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В ООН прокомментировали ситуацию в Идлибе
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В ООН прокомментировали ситуацию в Идлибе 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Помощник спецпосланника ООН по Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил, что Россия и Турция заверили его, что готовы идти на многое, чтобы избежать эскалации в сирийском Идлибе.
"Россия и Турция сказали нам сегодня, что они готовы идти на многое, чтобы избежать военных действий, чтобы избежать эскалации военного конфликта в Идлибе", — заявил Эгеланн на пресс-конференции.
Он отметил, что сейчас много признаков того, что "битвы будут происходить, если не будет достигнуто прорывов в переговорах со многими вооруженными группировками".
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.
Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 8 ноября, что говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе пока рано, так как террористы продолжают провокации.
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