В ХАМАС назвали отставку Либермана своей победой

В отношении радикальных группировок в секторе Газа израильские власти действуют "недостаточно жестко". Такие заявления продолжает делать ушедший в отставку министр обороны страны Авигдор Либерман . Он уже вывел свою партию из правительственной коалиции. Эксперты уверены, что противостояние в Газе может самым серьезным образом сказаться на политической ситуации в регионе.

Два дня сирен и грома ракетных разрывов. Несколько разрушенных домов, раненые. 460 ракет и минометных снарядов, выпущенных из Газы. 170 объектов инфраструктуры ХАМАС , атакованных с воздуха израильскими ВВС. Прекращение огня, о котором договорились во вторник вечером при посредничестве Египта , раскололо политиков и общество. Либерман ориентируется на тех, кто требовал более мощного удара по Газе.

"Я здесь, чтобы объявить об отставке с поста министра обороны Израиля. Почему сейчас? По моему мнению, то, что случилось вчера — перемирие и начало переговоров с ХАМАС — это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет", — уверен Авигдор Либерман.

Либерман возражал накануне на специальном заседании силового блока кабинета и премьер-министру Биньямину Нетаньяху , и начальнику Генштаба , и руководству разведки, настаивавших на том, что сегодня для Израиля худой мир лучше доброй войны. Он выступал как политик, понимающий, что лучше самому разрушить правую коалицию, создать кризис, чреватый досрочными выборами в парламент, чем ждать, когда это сделает сам Нетаньяху в удобное для него время.

Но в секторе Газа отставку Либермана восприняли как свою победу. Лидеры ХАМАС назвали случившееся "символом политического поражения Израиля".

"Это победа палестинского сопротивления и признание Израилем поражения. Всему виной преступления, совершенные в Хан-Юнисе, и провал политики осады сектора Газа, которую проводил Либерман. И все это благодаря стойкости палестинского народа", — заявил лидер политического руководства ХАМАС Исмаил Хания.

Премьер-министр, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, привыкший сам назначать сроки для досрочных выборов, вынужден на этот раз искать возможность сохранить правую коалицию. Вчерашний вечер и ночь он консультировался с политическими партнерами. Нетаньяху тоже опытный политик и виртуозный тактик, он сделает все, чтобы не позволить Либерману забрать у него голоса.

"В чрезвычайной ситуации, когда принимаются решения, имеющие решающее значение для безопасности, общественность не всегда может быть посвящена в планы, которые должны быть скрыты от врага. В такие времена руководство принимает непростые, но правильные решения, даже если это очень тяжело", — сказал премьер-министр Израиля.

Без депутатов партии Либермана в коалиции Нетаньяху остается лишь 61 мандат — на один больше половины от общего числа кресел в Кнессете. Это значит, что лидеры религиозных и светских радикальных партий могут назначить главе кабинета свою цену за сохранение коалиции. Один из призов — освободившийся портфель министра обороны.