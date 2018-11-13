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Асад встретился с освобожденными заложниками
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Асад встретился с освобожденными заложниками из провинции Сувейда 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад встретился с освобожденными в ходе операции сирийской армии заложниками из провинции Сувейда, которых более трех месяцев удерживали боевики террористической группировки ИГ*, сообщает пресс-служба сирийского президента.
Асад встретился с освобожденными и их семьями во вторник, говорится в заявлении.
"Это последняя группа освобожденных заложников, однако никто не забыл и не забудет о других похищенных и пропавших без вести в других районах Сирии. Государство и все его институты видит их проблему приоритетной и намерено дойти до них и освободить всеми возможными способами", — приводятся слова Асада в заявлении.
На опубликованных пресс-службой фотографиях сирийский президент обнимает освобожденных и их родственников, присутствуют и представители религиозной общины друзов.
Сирийские военные при руководстве российских офицеров Центра примирения враждующих сторон в Сирии 8 ноября освободили 19 заложников, взятых в плен террористами ИГ* еще в июле в провинции Эс-Сувейда. Пятнадцать детей и четыре женщины народности друзов удерживались более трех месяцев в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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