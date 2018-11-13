Израиль атаковал 160 целей в секторе Газа

Израильские войска атаковали за сутки 160 целей в секторе Газа

Израильские войска перехватили за прошедшие сутки свыше 100 из 460 ракет и мин, выпущенных палестинскими боевиками, и атаковали в ответ 160 целей на территории сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Сводка, возможно, подводит итог самому интенсивному раунду вооруженного противостояния между сторонами за последние четыре года.

"За время масштабного наступления, которое вел ХАМАС, зафиксировано примерно 460 пусков из сектора Газа по Израилю. Свыше ста были перехвачены системой ПВО "Железный купол"", — говорится в текстовом сообщении. "Армия обороны Израиля нанесла удары по 160 террористическим целям ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", из которых четыре имели стратегическое военное значение", — добавили военные.

После суток обмена ударами, в которых погибли семь человек с палестинской стороны и один с израильской, группировки сектора Газа объявили о прекращении огня при посредничестве Египта. Израильтяне официально это не подтверждают, но и не опровергают.