РФ вернет из Ирака около 60 детей

Российские власти готовятся вернуть из Ирака около 60 детей

"Размер пошлины за ребенка устанавливают соответствующие органы этой страны, начиная от 300 долларов и выше. По нашим сведениям, уже в скором времени на родину доставят около 60 детей, которые будут переданы родственникам. Их матери либо осуждены, либо ждут приговора иракского суда", — сказала Саратова.

Она добавила, что по неофициальным данным, в сирийском городе Идлиб находились около 7 тысяч вдов боевиков ИГ* — гражданки разных стран, в том числе России.

"Один из посредников, помогавший в прошлом году вывозить с подконтрольной террористам территории вдов с детьми, в частности сирийского города Идлиб, рассказал нам, что там находятся около 7 тысяч женщин с детьми. Речь шла не только о россиянках, но и гражданках стран СНГ и других государств", — сказала собеседница.

Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в России и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула от ИГ*.

С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Югры и граждане Казахстана и Узбекистана.

* Запрещенная в России террористическая организация.