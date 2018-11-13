Палестинские боевики согласились на перемирие с Израилем

Палестинские боевики заявили о прекращении обстрелов Израиля , об этом говорится в их совместном заявлении.

«Усилия Египта привели к прекращению огня между фракциями сопротивления и сионистским врагом. Палестинские движения будут его придерживаться при условии, что так же поступит противник», — говорится в заявлении возглавляемых движением ХАМАС боевиков, передает РИА «Новости».

В Израиле пока не отреагировали на эти сведения.

Местные СМИ сообщают о заявлении неназванного источника в руководстве страны, который сказал, что ХАМАС просил о прекращении огня через посредников, а Израиль намерен действовать, ориентируясь по «ситуации на местности», добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что за сутки палестинские боевики выпустили по Израилю 460 ракет, а израильские военные в ответ поразили 160 целей на территории сектора Газа.