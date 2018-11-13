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Палестинские боевики согласились на перемирие
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Палестинские боевики согласились на перемирие с Израилем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Палестинские боевики заявили о прекращении обстрелов Израиля, об этом говорится в их совместном заявлении.
«Усилия Египта привели к прекращению огня между фракциями сопротивления и сионистским врагом. Палестинские движения будут его придерживаться при условии, что так же поступит противник», — говорится в заявлении возглавляемых движением ХАМАС боевиков, передает РИА «Новости».
В Израиле пока не отреагировали на эти сведения.
Местные СМИ сообщают о заявлении неназванного источника в руководстве страны, который сказал, что ХАМАС просил о прекращении огня через посредников, а Израиль намерен действовать, ориентируясь по «ситуации на местности», добавляет агентство.
Ранее сообщалось, что за сутки палестинские боевики выпустили по Израилю 460 ракет, а израильские военные в ответ поразили 160 целей на территории сектора Газа.
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