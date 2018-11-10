В Сирии погибли шесть правительственных военных

В Сирии погибли шесть военнослужащих правительственных сил

Шесть военнослужащих армии Сирии погибли и пять ранены в результате обстрелов в провинциях Алеппо, Хама и Латакия , сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях Алеппо — четыре, Хама — четыре, Латакия — один. В результате обстрелов убито шесть, ранено пять военнослужащих САР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, в течение суток Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные не проводил.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.