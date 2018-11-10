Кремль пошел на беспрецедентный шаг

The Washington Post (США): Москва показывает, что вернулась в большую игру

Сидя между афганскими эмиссарами и их ярыми соперниками из движения Талибан (запрещенной в России террористической организации — прим.ред), министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в пятницу работать на благо объединенного и мирного Афганистана , демонстрируя возвращение своей страны на дипломатическую авансцену, в то время как афганская война по-прежнему продолжается.

Россия принимает у себя беспрецедентную мирную конференцию — почти 30 лет спустя после того, как она с позором покинула Афганистан, положив конец десятилетней оккупации. Соединенным Штатам и другим государствам много раз не удавалось остановить боевые действия, которые почти непрерывно бушевали в стране на протяжении четырех десятилетий.

«Россия выступает за сохранение единого и неделимого Афганистана, в котором все этнические группы, населяющие эту страну, будут жить бок о бок мирно и счастливо», — сказал Лавров, сидя между делегацией талибов из пяти человек и четырьмя членами Высшего совета мира Афганистана, назначаемого правительством органа, которому поручено наблюдать за мирным процессом.

«Россия как организатор этой сессии видит свою роль в совместной работе с региональными партнерами и друзьями Афганистана, собравшимися сегодня за этим столом, с целью оказания посильной помощи для содействия началу конструктивного внутриафганского диалога», — добавил он.

Иран и Пакистан. Мало кто ожидает каких-либо значительных прорывов в ходе этой московской встречи, в которой принимают участие представители 11 стран, в том числе такие региональные тяжеловесы как Китай

Когда делегаты собрались за большим столом в московском отеле, атмосфера была веселой и почти праздничной. Талибы обменивались объятиями. Знакомым лицам махали руками и подмигивали. В преддверии переговоров делегаты движения Талибан выпили по чашке зеленого чая, а российские организаторы — латте.

В опубликованном ранее заявлении движения Талибан собрание было охарактеризовано как форум для изложения требований исламистской повстанческой группировки к мирному процессу, включая ее возражения против присутствия в стране американских и других иностранных вооруженных сил.

Присутствовал представитель посольства США в Москве, но только в качестве наблюдателя.

Тем не менее, привлечение обеих сторон афганского конфликта в Москву все равно является большим успехом для России, поскольку Кремль стремится вернуть себе свой вес и влияние на мировой арене.

Также Афганистан вызывает некоторые болезненные исторические воспоминания. Прошло почти 40 лет с тех пор, как Красная Армия вторглась в эту страну, начав катастрофическую десятилетнюю войну, которая закончилась унизительным выводом советских войск.

«У России есть опыт войны. Если она приобретет опыт мира, мы это приветствуем», — сказала Хабиба Сараби, заместитель председателя Высшего совета мира и единственная женщина среди представителей всех стран-участниц переговоров.

Переговоры начались после многих лет закулисной дипломатии между Москвой и талибами.

В последние годы Талибан имел контакты с целым рядом стран, включая Соединенные Штаты, Турцию, Саудовскую Аравию и Иран, но часто под покровом секретности.

Пятничная встреча в Москве стала первой в своем роде, состоявшейся публично.

Предыдущая попытка провести афганские переговоры два месяца назад была сорвана — и приглашение Кремля к талибам было отменено — когда афганское правительство возразило, заявив, что именно оно должно возглавить информационно-пропагандистскую работу. Вашингтон также отказался присутствовать, заявив, что переговоры вряд ли приведут к какому-либо прогрессу.

Кабул предпочел не посылать на переговоры дипломатов, а вместо этого направить туда Высший совет мира — орган, связанный с правительством, который стремится к примирению с Талибаном.

«Соединенные Штаты готовы работать со всеми заинтересованными сторонами для поддержки и содействия мирному процессу», — заявил на этой неделе заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино.

Любой мирный план также потребует тесной координации с американскими военными.

По словам бывшего высокопоставленного американского чиновника, напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой влияют на решения о том, кто должен присоединиться к афганским переговорам. «США, конечно, настроены скептически, но это только потому, что их созывают русские», — сказал бывший чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы иметь возможность обсуждать взгляды на американскую дипломатию.

В состав делегации талибов входили главный политический посланник Мохаммад Аббас Станекзай и его заместитель Абдул Салам Ханафи из политического офиса движения Талибан в столице Катара Дохе.

Этот офис в Дохе все чаще выступает в качестве посредника.

За последние месяцы специальный советник США по афганскому миру Залмай Халилзад встречался с представителями талибов в Катаре, где обе стороны договорились о продолжении диалога. Сообщается, что встреча с Халилзадом — ее факт подтверждают только талибы — произошла всего через несколько месяцев после того, как старший чиновник Департамента Элис Уэлс побывала там.

Помимо того, что Россия выступает в качестве потенциального мирного посредника, у нее есть свои опасения, когда речь идет о нестабильном Афганистане.

Связанные с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией — прим.ред.) группировки закрепились на севере Афганистана, вблизи стран, имеющих тесные связи с Москвой, среди которых Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

Но талибы предупредили: на переговорах «не будет никаких договоренностей». Особенно это касается представителей кабульских властей, которых талибы уже давно обвиняют в том, что они являются «марионетками» американской оккупационной администрации.

Вместо этого, настаивали талибы, встреча «направлена на поиск мирного решения» для Афганистана. На протяжении многих лет движение Талибан утверждает, что присутствие иностранных войск в Афганистане является самым серьезным препятствием на пути к миру.

В прошлом году президент Трамп примерно вдвое повысил численность американских войск в Афганистане, доведя их до нынешних 14 тысяч человек.