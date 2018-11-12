По Израилю выпустили 200 ракет

Со стороны сектора Газа по израильской территории было выпущено 200 ракет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы армии обороны Израиля.

"По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что со стороны сектора Газа по южным территориям Израиля было выпущено несколько ракет. Одна из них попала в автобус. В результате ракетных обстрелов, по последним данным, пострадали десять человек.

В ответ израильская авиация и танковые войска нанесли удары по более чем 20 объектам в секторе Газа.