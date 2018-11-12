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По Израилю выпустили 200 ракет
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По Израилю выпустили 200 ракет 

ТВ Центр + ещё 98 1 час назад
Со стороны сектора Газа по израильской территории было выпущено 200 ракет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы армии обороны Израиля.
"По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", — говорится в сообщении.
Армия Израиля нанесла удары по более 20 целям в Газе
Ранее сообщалось, что со стороны сектора Газа по южным территориям Израиля было выпущено несколько ракет. Одна из них попала в автобус. В результате ракетных обстрелов, по последним данным, пострадали десять человек.
В ответ израильская авиация и танковые войска нанесли удары по более чем 20 объектам в секторе Газа.
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