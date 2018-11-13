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В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
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В Сирию за прошедшие сутки вернулись более 900 беженцев 

РИА Новости + ещё 5 56 минут назад
Фото: ТАСС
Почти 800 человек вернулись из Иордании в Сирию за сутки, еще больше 100 человек прибыли из Ливана, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ во вторник.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 926 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 128 человек (женщин — 42, детей — 55), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 798 человек (женщин — 217, детей — 404)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 287 сирийских граждан. Из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки провели разминирование местности и объектов в населенных пунктах Хамидия, Гур, Телль-Биса (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра).
Отмечается, что было разминированы 10 гектаров территории, девять зданий и два километра дорог. "Обнаружено и уничтожено 55 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства", — добавляется в сообщении.
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