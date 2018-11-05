В Киеве задумались о покупке турецких беспилотников

На опубликованной Бирюковым фотографии Порошенко, министр обороны Степан Полторак , глава Укроборонпрома Павел Букин и другие официальные лица страны стоят на фоне турецкого беспилотника. Советник президента упомянул, что «может лишь предполагать» о неслучайности позирования рядом с БПЛА. «Все это лишь совпадения, да. Этими удивительными совпадениями прокладывается дорога к нашей победе», — намекнул он подписчикам.

Бирюков добавил, что Bayraktar TB2 могут работать сутки в автономном режиме, их дальность полета составляет 150 километров, а полезная нагрузка — 55 килограммов.