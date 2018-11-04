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Израиль пригрозил атаками на российские С-300
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Полицейский применил оружие в московском метро

Израиль заявил о готовности атаковать российские С-300 в Сирии 

Рамблер + ещё 37 4 ноября 2018
Израиль атакует стоящие на вооружении армии Сирии российские зенитные ракетные комплексы С-300, если они атакуют израильские самолеты. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин.
По его словам, Россия совершила ошибку, когда передала С-300 сирийским военным, не всегда способным использовать такое оружие правильно. Поэтому и Москва частично должна нести ответственность за подобные инциденты.
В свою очередь, Израиль привык отвечать на атаки на свои самолеты или территорию «практически».
« (Что. — Прим. ред.), несомненно, произойдет против установок, из которых будет произведен обстрел», — подчеркнул Элькин.
При этом израильский министр выразил надежду, что в этот момент поблизости не будет российских специалистов, так как во все годы войны Израиль старался добиться того, чтобы россияне не пострадали от его действий в Арабской республике.
ЗРК С-300 были переданы Россией Сирии после инцидента, который имел место 17 сентября. Тогда ПВО Сирии сбили над Средиземным морем российский самолет Ил-20 по вине пилотов израильских истребителей, которые прикрылись им при ударе по Латакии.
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