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В Сирию вернулись более 1400 беженцев за сутки
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В Сирию вернулись более 1400 беженцев за сутки 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 1400 сирийских граждан вернулись на родину с территории иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1428 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" — 871 человек (женщин — 261, детей — 444), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 557 человек (женщин — 167, детей — 284)", — говорится в сообщении.
Кроме того, в места постоянного проживания в САР за сутки вернулись 262 человека.
По данным Центра приема беженцев, круглосуточно работают 10 пунктов пропуска, среди которых на сирийско-ливанской границе — пять, на сирийско-иорданской границе — один, на территории Сирийской Арабской Республики — два, воздушный — один, морской — один.
Как сообщается, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за прошедшие сутки разминировали еще 10 гектаров территории, 9 зданий и 2 километра дорог в провинциях Хомк, Дамаск, Эль-Кунейтра и Деръа. Также специалисты обнаружили и уничтожили 81 взрывоопасный предмет, в том числе 7 самодельных устройств.
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