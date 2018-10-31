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Посла Дании вызвали в МИД Ирана
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Посла Дании вызвали в МИД Ирана 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МИД Ирана в среду вызвал посла Дании в Тегеране и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране, сообщил официальный представитель ведомства Бахрам Касеми.
Ранее глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отзывает посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, со своей стороны, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. Представитель МИД Ирана обвинения отверг.
"Сегодня утром посол Дании в Тегеране провел встречу с главой первого департамента по делам Северной Европы, в ходе которой послу был заявлен протест относительно поспешной политической реакции некоторых датских политиков и СМИ по поводу задержания человека с норвежско-иранским гражданством по обвинению в подготовке убийства человека в Дании", — сообщил Касеми.
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