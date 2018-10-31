Эрдоган наступает на США в Сирии

Президенту Турции Эрдогану фактически удалось остановить операцию сил Асада в Идлибе, заключив соглашение с Россией. Теперь он принялся давить на Вашингтон и грозить новым наступлением. В качестве подтверждения серьёзности намерений турецкие военные наносят удары по позициям курдов на восточном берегу реки Евфрат.
30 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, пообещал уничтожить «террористические группировки» к востоку от реки Евфрат в Сирии.
«Мы одержим победу над террористическими группами при помощи более эффективных операций… Мы будем постепенно их уничтожать, мы можем войти на территорию к востоку от Ефрата без предупреждения», — заявил он, очевидно, рассуждая о судьбе районов, которые занимают отряды поддерживаемого международной коалицией курдско-арабского альянса «Демократические силы Сирии».
28 октября турецкая армия нанесла артиллерийские удары по позициям действующих в составе «Демократических сил Сирии» (SDF) курдских отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Кобани на севере Сирии, сообщало агентство Anadolu. Отмечалось, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией. Накануне Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Турция — Россия — Франция — Германия в Стамбуле, заявил о возможном продолжении операции на востоке Сирии.
Турецкое руководство постоянно намекает на возможность проведения военной операции против YPG. В Анкаре небезосновательно предполагают, что боевое крыло «Демократический союз» тесно связано с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией. Эрдоган неоднократно обвинял США и их союзников в поставках оружия курдам, что страны международной коалиции не скрывают: по его мнению, Запад под предлогом борьбы с терроризмом «пытается обмануть Турцию».
В свою очередь, США неоднократно демонстрировали, что готовы идти на определённые уступки Эрдогану в Сирии: в начале июня Анкара и Вашингтон согласовали дорожную карту по стабилизации ситуации в городе Манбидж на западном берегу Евфрата, который курдские формирования освободили от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в 2016 году. Согласно договорённостям, турецкие и американские военные будут совместно патрулировать территорию при предварительном выводе оттуда YPG. Несмотря на то, что турецкие военные появились в Манбидже ещё в июне, Анкара периодически обвиняет Вашингтон в саботировании договорённостей.
Заявляя о намерении до конца бороться с теми, кого в Турции считают террористами, Эрдоган ориентируется на внутреннюю аудиторию, отмечает News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов: «Турецкий президент демонстрирует последовательность во внешней политике. Это важно для Эрдогана, поскольку сейчас наблюдаются некоторые разногласия между ПСР и поддержавшими правящую партию на выборах националистами (Партией националистического движения, Milliyetçi Hareket Partisi. — News.ru)».
В то же время, он явно не собирается останавливаться на достигнутом соглашении по Идлибу, указывает эксперт:
«После того, как этот регион остался фактически под контролем турецких сил, и Анкара обеспечила там устойчивые позиции, следующий шаг — Манбидж, а далее турецкие военные приложат все усилия, чтобы уничтожить все действующие на территории Сирии структуры, связанные с РПК». К слову, Турция на сирийской территории опирается не только на группировки туркоманов и арабов-суннитов: «В составе подконтрольной Анкаре Сирийской национальной армии воюет несколько курдских вооружённых групп, хотя они и малочисленны».
Окончательная зачистка от курдских отрядов Манбиджа возможна — в случае, если Эрдоган «продавит» собственное видение соглашений с США, и американские военные не будут препятствовать туркам. Дальнейшие же действия Анкары зависят от готовности США сдать свои позиции в Сирии.
«До тех пор, пока американские военные находятся к востоку от Евфрата, полномасштабная турецкая операция там нереальна», — заключает Семёнов.