Эрдоган наступает на США в Сирии

Эрдоган вынуждает США сдать позиции в Сирии

Президенту Турции Эрдогану фактически удалось остановить операцию сил Асада в Идлибе, заключив соглашение с Россией . Теперь он принялся давить на Вашингтон и грозить новым наступлением. В качестве подтверждения серьёзности намерений турецкие военные наносят удары по позициям курдов на восточном берегу реки Евфрат.

«Мы одержим победу над террористическими группами при помощи более эффективных операций… Мы будем постепенно их уничтожать, мы можем войти на территорию к востоку от Ефрата без предупреждения», — заявил он, очевидно, рассуждая о судьбе районов, которые занимают отряды поддерживаемого международной коалицией курдско-арабского альянса «Демократические силы Сирии».

28 октября турецкая армия нанесла артиллерийские удары по позициям действующих в составе «Демократических сил Сирии» (SDF) курдских отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Кобани на севере Сирии, сообщало агентство Anadolu. Отмечалось, что обстрелу подверглись огневые точки, расположенные на стратегической высоте на восточном берегу реки Евфрат, откуда просматривается граница с Турцией. Накануне Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Турция — Россия — Франция — Германия в Стамбуле, заявил о возможном продолжении операции на востоке Сирии.

Турецкое руководство постоянно намекает на возможность проведения военной операции против YPG. В Анкаре небезосновательно предполагают, что боевое крыло «Демократический союз» тесно связано с Рабочей партией Курдистана , которую в Турции считают террористической организацией. Эрдоган неоднократно обвинял США и их союзников в поставках оружия курдам, что страны международной коалиции не скрывают: по его мнению, Запад под предлогом борьбы с терроризмом «пытается обмануть Турцию».

В свою очередь, США неоднократно демонстрировали, что готовы идти на определённые уступки Эрдогану в Сирии: в начале июня Анкара и Вашингтон согласовали дорожную карту по стабилизации ситуации в городе Манбидж на западном берегу Евфрата, который курдские формирования освободили от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в 2016 году. Согласно договорённостям, турецкие и американские военные будут совместно патрулировать территорию при предварительном выводе оттуда YPG. Несмотря на то, что турецкие военные появились в Манбидже ещё в июне, Анкара периодически обвиняет Вашингтон в саботировании договорённостей.

Заявляя о намерении до конца бороться с теми, кого в Турции считают террористами, Эрдоган ориентируется на внутреннюю аудиторию, отмечает News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов : «Турецкий президент демонстрирует последовательность во внешней политике. Это важно для Эрдогана, поскольку сейчас наблюдаются некоторые разногласия между ПСР и поддержавшими правящую партию на выборах националистами ( Партией националистического движения , Milliyetçi Hareket Partisi. — News.ru)».

В то же время, он явно не собирается останавливаться на достигнутом соглашении по Идлибу, указывает эксперт:

«После того, как этот регион остался фактически под контролем турецких сил, и Анкара обеспечила там устойчивые позиции, следующий шаг — Манбидж, а далее турецкие военные приложат все усилия, чтобы уничтожить все действующие на территории Сирии структуры, связанные с РПК». К слову, Турция на сирийской территории опирается не только на группировки туркоманов и арабов-суннитов: «В составе подконтрольной Анкаре Сирийской национальной армии воюет несколько курдских вооружённых групп, хотя они и малочисленны».

Окончательная зачистка от курдских отрядов Манбиджа возможна — в случае, если Эрдоган «продавит» собственное видение соглашений с США, и американские военные не будут препятствовать туркам. Дальнейшие же действия Анкары зависят от готовности США сдать свои позиции в Сирии.