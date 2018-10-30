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В Израиле подтвердили применение спецсредств на Голанах
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В Израиле подтвердили применение спецсредств на Голанах 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo / Ariel Schalit
Израильская полиция применила спецсредства против участников протестов, среди которых сотни представителей друзской общины Голанских высот, сообщили правоохранительные органы.
Демонстранты, сохраняющие лояльность Сирии и отказывающиеся признавать израильский контроль над Голанами, выступают против местных выборов, которые впервые с начала оккупации проводятся в нескольких друзских деревнях, включая крупнейшую из них — Мадждаль-Шамс.
"В деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах сотни человек собрались возле участков для голосования в попытке помешать проведению выборов в местные органы власти. В ответ на нарушения общественного порядка силы полиции рассеяли толпу", — сообщила полиция, добавив, что в ходе конфронтации применялись средства для противодействия беспорядкам.
"Все избирательные участки в населенном пункте открыты. Процесс голосование продолжается в плановом режиме", — сказано в пресс-релизе.
Израильтяне во вторник выбирают местные органы власти — от депутатов поселковых советов до мэров больших городов, включая Иерусалим. Новацией нынешней кампании стала организация голосования в друзских деревнях на Голанских высотах, где многие жители отказываются принимать израильское гражданство и ограничиваются видом на жительство.
Это территория перешла под контроль Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году он ее аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.
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