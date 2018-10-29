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«Белые каски» прибыли в Алеппо для провокации с химоружием
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«Белые каски» прибыли в Алеппо для провокации с химоружием 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Louai Beshara
Несколько десятков членов "Белых касок" прибыли для провокации с химоружием в провинцию Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"Для ее осуществления в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов небезызвестной организации "Белые каски", — приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.
В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".
Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.
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