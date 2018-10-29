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СМИ: Лондон знал о планах похищения Хашкаджи
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СМИ: Лондон знал о планах похищения Хашкаджи 

ТАСС + ещё 24 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Спецслужбы Великобритании знали о том, что в руководстве Саудовской Аравии санкционировали похищение журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Daily Express, по данным которой журналиста могли убить из-за его планов доказать, что Эр-Рияд применял химическое оружие в Йемене.
Издание ссылается на анонимные источники в британской разведке. По словам собеседников Daily Express, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ, британская спецслужба) перехватил переговоры сотрудников саудовской разведки, которым был отдан приказ похитить Хашкаджи в Турции и доставить в Эр-Рияд, а в случае сопротивления со стороны журналиста действовать по обстоятельствам. Приказ якобы исходил от кого-то из "королевского окружения", но не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Данная информация стала известна Лондону за три недели до убийства Хашкаджи, и, по словам источников газеты, британские власти обращались к своим саудовским коллегам с просьбой не осуществлять запланированную операцию.
Неназванный представитель академических кругов, общавшийся с Хашкаджи за неделю до его гибели, в свою очередь сообщил изданию, что тот надеялся вскоре получить документальные свидетельства того, что Саудовская Аравия применяла в йеменском конфликте химоружие, в частности, фосфорные боеприпасы. По словам источника, во время их встречи Хашкаджи очень нервничал и казался подавленным.
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