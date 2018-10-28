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Иран оценил последствия санкций США
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Иран оценил последствия санкций США 

News.ru 58 минут назад
Фото: Amir Narimani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт иранской нефти не упадёт до млн баррелей в сутки из-за американских санкций. По его словам, в последние месяцы поставки топлива за сутки достигали 2,5 млн баррелей.
Он подчеркнул, что США «лгут» другим странам о стоимости нефти, а также о способности Саудовской Аравии и других государств возместить дефицит после введения ограничений.
Политик отметил, что, если бы американцам удалось остановить экспорт нефти из Ирана, её цена выросла бы до $ 100 за баррель, передаёт IRNA.
Ранее news.ru писал, что Госдеп напомнил Тегерану о требовании освободить всех граждан США и их союзников. Подозреваемые якобы задержаны иранскими властями по сфабрикованным обвинениям.
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