Иран оценил последствия санкций США

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт иранской нефти не упадёт до млн баррелей в сутки из-за американских санкций. По его словам, в последние месяцы поставки топлива за сутки достигали 2,5 млн баррелей.

Он подчеркнул, что США «лгут» другим странам о стоимости нефти, а также о способности Саудовской Аравии и других государств возместить дефицит после введения ограничений.

Политик отметил, что, если бы американцам удалось остановить экспорт нефти из Ирана, её цена выросла бы до $ 100 за баррель, передаёт IRNA