Иран оценил последствия санкций США 

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что экспорт иранской нефти не упадёт до млн баррелей в сутки из-за американских санкций. По его словам, в последние месяцы поставки топлива за сутки достигали 2,5 млн баррелей.
Он подчеркнул, что США «лгут» другим странам о стоимости нефти, а также о способности Саудовской Аравии и других государств возместить дефицит после введения ограничений.
Политик отметил, что, если бы американцам удалось остановить экспорт нефти из Ирана, её цена выросла бы до $ 100 за баррель, передаёт IRNA.
Ранее news.ru писал, что Госдеп напомнил Тегерану о требовании освободить всех граждан США и их союзников. Подозреваемые якобы задержаны иранскими властями по сфабрикованным обвинениям.