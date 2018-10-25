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Чижов предложил ЕС помощь по химатаке в Сирии
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Чижов предложил ЕС помощь в поиске ответственных за химатаки в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия готова передать Евросоюзу список террористов, причастных к инцидентам с применением химоружия в Сирии, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
В середине октября главы МИД стран ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, согласно которому Евросоюз "получит возможность накладывать санкции на лица и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности".
"Этот механизм предполагает быстрое, оперативное принятие санкций в отношении нарушителей, но список, как говорится, санкционный, он пуст на сегодняшний день. Не исключаю, что кто-то его хотел заполнить с первого момента. По большому счету, мы можем помочь. Наверно, у наших соответствующих служб есть список имен и координаторов тех террористов в Сирии, включая руководство "Белых касок", которые действительно причастны к инцидентам с химическим оружием. Можем помочь", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
На уточняющий вопрос, интересуются ли страны ЕС такой информацией, Чижов ответил: "Таких сигналов пока я не получал".
Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.
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