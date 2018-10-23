Посла Греции вызвали в МИД Турции

Греческий посол в Анкаре Петрос Мавроидис во вторник был вызван в министерство иностранных дел Турции. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщило Anadolu.
Причина, по которой был вызван дипломат, пока не уточняется.
18 октября корабль греческих ВМС приблизился к турецкому судну Barbaros Hayreddin Pasa, которое занималось сейсмологическим исследованием шельфа в исключительной экономической зоне Турции. Возможную эскалацию обстановки предотвратили силы ВМС Турции, прибывшие на место инцидента. В свою очередь МИД Турции предостерег Афины от "действий, которые могут породить напряженность в регионе".