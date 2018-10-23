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Посла Греции вызвали в МИД Турции
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СМИ: посол Греции в Анкаре вызван в МИД Турции 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: energypress.gr
Греческий посол в Анкаре Петрос Мавроидис во вторник был вызван в министерство иностранных дел Турции. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщило Anadolu.
Причина, по которой был вызван дипломат, пока не уточняется.
18 октября корабль греческих ВМС приблизился к турецкому судну Barbaros Hayreddin Pasa, которое занималось сейсмологическим исследованием шельфа в исключительной экономической зоне Турции. Возможную эскалацию обстановки предотвратили силы ВМС Турции, прибывшие на место инцидента. В свою очередь МИД Турции предостерег Афины от "действий, которые могут породить напряженность в регионе".
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