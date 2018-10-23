В Сирию за сутки вернулись 870 беженцев

Более 870 сирийских граждан вернулись на родину с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 876 граждан САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 93 беженца (женщин — 28, детей — 47), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 783 человека (женщин — 235, детей — 392)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 206 человек, дополняется в бюллетене.

По данным Центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки разминировали девять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Кроме того, специалисты обнаружили и уничтожили 42 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.

Как сообщается, фондом имени Кадырова проведена благотворительная акция в районе Тарба-Люль города Алеппо, в рамках которой гражданам выдана одна тонна хлеба.