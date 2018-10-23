Ещё
В Сирию за сутки вернулись 870 беженцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США возобновили ядерную гонку вооружений
США возобновили ядерную гонку вооружений

В Сирию за сутки вернулись 870 беженцев 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Reuters
Более 870 сирийских граждан вернулись на родину с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 876 граждан САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 93 беженца (женщин — 28, детей — 47), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 783 человека (женщин — 235, детей — 392)", — говорится в сообщении.
Кроме этого, за прошедшие сутки в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 206 человек, дополняется в бюллетене.
По данным Центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки разминировали девять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Кроме того, специалисты обнаружили и уничтожили 42 взрывоопасных предмета, в том числе два самодельных взрывных устройства.
Как сообщается, фондом имени Кадырова проведена благотворительная акция в районе Тарба-Люль города Алеппо, в рамках которой гражданам выдана одна тонна хлеба.
Последние новости
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук Разгневанные киевляне остановили поезда Отец сокурсника убийцы раскрыл, как к нему относились студенты в Керчи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оплачиваемая пропаганда»: Варфоломей обвинил Москву256
«Задорнова показывать нельзя»: признание Дубовицкой17
«Шли бы вы отсюда, господа»222
Россиянам напомнили о длинных выходных30
Телеведущей отказали в работе из-за груди20
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Войска
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:46
В Чите нашли тело пропавшей школьницы
Происшествия
13:02
«Задорнова показывать нельзя»: признание Дубовицкой
Статьи Шоу-бизнес
00:29
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение