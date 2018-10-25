Во Франции прокомментировали решение об оружейном эмбарго против Эр-Рияда

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости Франция ожидает результатов расследования по гибели саудовского журналиста Джамаля Хакукджи, как только факты будут установлены, Париж сделает выводы, заявила министр обороны республики Флоранс Парли, комментируя возможность приостановки поставок оружия Саудовской Аравии

"Что касается поставок оружия — мы будем ждать результатов расследования. Нам нужны факты, нужно, чтобы они были установлены. И когда факты будут установлены, поверьте, мы сделаем выводы", — сказала Парли, которую цитирует телеканал BFMTV.

Ранее представитель французского МИД заявлял, что французская политика контроля за продажей вооружений требовательна и основана на анализе каждого конкретного случая, экспорт оружия в Саудовскую Аравию рассматривается в рамках межведомственной комиссии.