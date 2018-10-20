Ещё
ЛАГ осудила решение США по Иерусалиму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛАГ осудила решение США упразднить генконсульство в Иерусалиме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лига арабских государств (ЛАГ) осудила решение администрации США ликвидировать генеральное консульство в Иерусалиме, которое последовало за переносом американского посольства в этот город из Тель-Авива, сообщило в субботу египетское агентство МЕНА.
Госсекретарь США Майк Помпео в середине октября заявил, что Соединенные Штаты объединяют генеральное консульство США и посольство США в Иерусалиме, соответствующее поручение госдепартамент дал послу в Израиле Дэвиду Фридману.
В панарабской организации напомнили, что "генконсульство десятилетия находилось в самом сердце Иерусалима и специализировалось именно на американо-палестинских вопросах и отношениях". Теперь палестинскими вопросами будет заниматься отдел посольства США в Израиле.
"Эта мера принята в рамках продолжения агрессии и объявленной войны против палестинского народа, его справедливого дела и его столицы — города Иерусалим", — сказал помощник генсека ЛАГ по палестинскому вопросу Саид Абу Али.
При этом он подчеркнул, что арабские страны и международное сообщество в целом "продолжат противостоять подобным односторонним решениям США с одной стороны и поддерживать палестинцев в их стремлении к реализации своих прав — с другой".
Ранее решение о закрытии генконсульства осудила Организация освобождения Палестины (ООП), представляющая палестинцев на международной арене и курирующая урегулирования с Израилем. Отношения палестинцев с США испортились после того, как американцы в декабре анонсировали, а в мае осуществили перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, проигнорировав их претензии на восточные районы города.
Отношения палестинцев с США испортились после того, как американцы в декабре анонсировали, а в мае осуществили перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, проигнорировав их претензии на восточные районы города.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы84
Европейцы побывали в Крыму и пожалели725
Бабушка керченского стрелка сделала признание161
Запад потребовал революции127
Вашингтон показал своё лицо после громкого убийства412
Видео
04:56
Стала известна надпись на футболке керченского стрелка
Происшествия
00:23
Страшное падение гимнастки цирка попало на видео
Происшествия
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
02:37
Как киевляне переживают жизнь без горячей воды
В мире Статьи
02:57
Мир без тайн: «Большой брат» следит за всеми
Технологии Статьи
00:58
Европейцы побывали в Крыму и пожалели
В мире Общество
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение