ЛАГ осудила решение США по Иерусалиму

ЛАГ осудила решение США упразднить генконсульство в Иерусалиме

Дэвиду Фридману. Госсекретарь США Майк Помпео в середине октября заявил, что Соединенные Штаты объединяют генеральное консульство США и посольство США в Иерусалиме, соответствующее поручение госдепартамент дал послу в Израиле

В панарабской организации напомнили, что "генконсульство десятилетия находилось в самом сердце Иерусалима и специализировалось именно на американо-палестинских вопросах и отношениях". Теперь палестинскими вопросами будет заниматься отдел посольства США в Израиле.

"Эта мера принята в рамках продолжения агрессии и объявленной войны против палестинского народа, его справедливого дела и его столицы — города Иерусалим", — сказал помощник генсека ЛАГ по палестинскому вопросу Саид Абу Али.

При этом он подчеркнул, что арабские страны и международное сообщество в целом "продолжат противостоять подобным односторонним решениям США с одной стороны и поддерживать палестинцев в их стремлении к реализации своих прав — с другой".

Ранее решение о закрытии генконсульства осудила Организация освобождения Палестины (ООП), представляющая палестинцев на международной арене и курирующая урегулирования с Израилем. Отношения палестинцев с США испортились после того, как американцы в декабре анонсировали, а в мае осуществили перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, проигнорировав их претензии на восточные районы города.

Отношения палестинцев с США испортились после того, как американцы в декабре анонсировали, а в мае осуществили перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, проигнорировав их претензии на восточные районы города.