В Сирию за сутки вернулись более 190 беженцев

Почти 150 беженцев вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще 42 человека прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территории иностранных государств возвратились 182 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 140 беженцев (женщин — 41, детей — 70), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 42 сирийских гражданина (женщин — 12, детей — 21)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 18 сирийских граждан, в том числе четыре женщины и шесть детей. В пятницу самолет Ил-76 Минобороны РФ доставил в Сирию 12 тонн гуманитарного груза.

Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии в последние сутки разминировали местность и объекты в Сем-Али, Телль-Амери, Эр-Растане (провинция Хомс), Эз-Зелафе провинции Дамаск, Уфании, Шаукатлии, Хадаре, Эль-Османии в провинции Эль-Кунейтра.

Отмечается, что было разминировано восемь гектар территории, девять зданий и два километра дорог. "Обнаружены и уничтожены 35 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства", — добавляется в сообщении.