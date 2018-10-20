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В Сирию за сутки вернулись более 190 беженцев
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В Сирию за сутки вернулись более 190 беженцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 150 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще 42 человека прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую арабскую республику с территории иностранных государств возвратились 182 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 140 беженцев (женщин — 41, детей — 70), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 42 сирийских гражданина (женщин — 12, детей — 21)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 18 сирийских граждан, в том числе четыре женщины и шесть детей. В пятницу самолет Ил-76 Минобороны РФ доставил в Сирию 12 тонн гуманитарного груза.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии в последние сутки разминировали местность и объекты в Сем-Али, Телль-Амери, Эр-Растане (провинция Хомс), Эз-Зелафе провинции Дамаск, Уфании, Шаукатлии, Хадаре, Эль-Османии в провинции Эль-Кунейтра.
Отмечается, что было разминировано восемь гектар территории, девять зданий и два километра дорог. "Обнаружены и уничтожены 35 взрывоопасных предметов, в том числе четыре самодельных взрывных устройства", — добавляется в сообщении.
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