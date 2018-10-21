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Иран опроверг вмешательство в выборы США
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Иран опроверг вмешательство в выборы США 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Ali Parsian/Ropi/Global Look Press
Иран опроверг обвинения Соединённых Штатов Америки о вмешательстве во внутренние дела Вашингтона. По мнению представителя МИДа, США ежедневно добавляют новые страны в свой обвинительный список.
«Белый дом уже давно пытается обвинить другие страны по конкретным политическим причинам и каждый день добавляет название новой страны в свой вымышленный список», — говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.
Дипломат напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял, что Иран настолько слаб, что может думать только о выживании, и задал вопрос — «Как в этом случае страна может вмешиваться в парламентские выборы США?»
Ранее News.ru писал, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 20 компаний и банков Ирана. В черный список попали несколько инвестиционных компаний, а также сталелитейные предприятия и связанные с добычей цинка.
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