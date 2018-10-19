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Армия Израиля сообщила об ожесточенных беспорядках
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Армия Израиля сообщила об ожесточенных беспорядках на границе с Газой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Около 10 тысяч палестинцев принимают участие в стычках с израильскими военными на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Около 10 тысяч человек участвуют в ожесточенных беспорядках на границе с сектором Газа… К настоящему моменту зафиксированы несколько инцидентов, в том числе запуск гранат, попытки пересечь границу или организовать террористические действия. Армия предприняла меры для пресечения этих попыток", — сообщается в Twitter пресс-службы.
Военные отметили, что в отличие от акций протеста прошлых недель большинство демонстрантов все же находятся "в глубине территории анклава и не предпринимают попыток пересечь пограничную стену".
В свою очередь, в министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число пострадавших в результате пятничных стычек достигло 115 человек, 77 из которых были госпитализированы.
Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам. Они продолжаются, несмотря на угрозы Израиля ужесточить ответную реакцию и призывы к сдержанности со стороны ООН, которая вместе с Египтом работает над проектом долгосрочного урегулирования в секторе Газа.
О вероятности новой войны в анклаве власти Израиля заговорили после событий прошлой пятницы, когда в ходе "марша возвращения" группа палестинцев прорвалась через границу и, по версии израильтян, попыталась атаковать армейские позиции. Ситуация накалилась еще больше в среду, когда ракета, выпущенная из Газы, попала в жилой дом на юге Израиля, а израильтяне в ответ разбомбили два десятка объектов палестинских боевиков.
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