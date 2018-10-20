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Асад принял российскую делегацию в Дамаске
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Россия приставила нож к горлу НАТО

Асад принял российскую делегацию в Дамаске 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел на своем сайте сообщило о том, что делегация из России встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.
"19 октября в Дамаске российская межведомственная делегация высокого уровня с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А. Л. Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинина и представителей Минобороны России была принята Президентом Сирии Б. Асадом", — говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с ситуацией в Сирии, а также подтвердили настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах граждан страны.
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