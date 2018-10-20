Асад принял российскую делегацию в Дамаске

"19 октября в Дамаске российская межведомственная делегация высокого уровня с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А. Л. Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинина и представителей Минобороны России была принята Президентом Сирии Б. Асадом", — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны рассмотрели комплекс вопросов, связанных с ситуацией в Сирии, а также подтвердили настрой на окончательное уничтожение террористического присутствия и продвижение к долгосрочному политическому урегулированию в интересах граждан страны.