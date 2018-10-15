Все любят Асада: США потерпели в Сирии крах

National Interest: США потерпели поражение в Сирии и должны уйти с Ближнего Востока

Соединенные Штаты Америки должны прекратить вмешательство во внутренние дела Сирии, а стратегия США в САР потерпела крах. С таким мнением выступил обозреватель издания The National Interest Даг Бэндоу.

Журналист отправился в Дамаск и провел на территории, подконтрольной правительству президента САР Башара Асада , целую неделю. В своей статье Бэндоу подчеркивает, что «нет сомнений в том, кто здесь главный»: когда едешь по улицам сирийской столицы — на улицах полным полно портретов Асада.

«видели, к чему привела американская политика в соседнем Ираке, и им это не понравилось». Жители Дамаска настроены оптимистично, продолжает он. По словам журналиста, Асада поддерживают не только его политические союзники, но и сирийские христиане — они

В этой стране после появления «Исламского государства» (организация запрещена в России ) ( ИГ , запрещено в РФ) тысячи христиан были жестоко убиты террористами и боевиками-суннитами.

«США ошибочно прицепились к Асаду. Он, конечно, не друг Америки, но если он проиграет — то победит кое-кто другой. Вашингтону следовало бы сравнить его [Асада] с другими претендентами на власть в Сирии.

Точно ли американское вмешательство приведет к лучшему результату? Иракское фиаско показало, как Америка может сделать ситуацию гораздо хуже», — утверждается в статье.

Конечно, правительство Асада — диктатура, продолжает Бэндоу, но эта диктатура — авторитарная и светская, а не тоталитарная и религиозная.

«Асад создал разнообразное публичное пространство, где и многие американцы почувствовали бы себя комфортно», — заявляет журналист.

Ставка США на «умеренные» группировки была ошибочной, и они не смогли сделать Сирию либеральной и демократической. Намерения Трампа в Сирии есть ни что иное, как «чистая фантастика», добавляет Бэндоу, поскольку Асад смог вернуть себе контроль над большей частью страны.

«Администрация Трампа должна закончить последнюю авантюру США на Ближнем Востоке. Асад победил, а Вашингтон оказался проигравшим», — подытоживает американский журналист.

Однако Вашингтон убежден, что американские войска должны оставаться в Сирии «до полной победы над „Исламским государством“. Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис еще в конце лета:

»Во-первых, мы должны разрушить «Исламское государство». Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны».

Мэттис добавил, что в случае, если местные силы самообороны смогут поддерживать безопасность самостоятельно, американская сторона может начать снижать свое вооруженное присутствие в Сирии. При этом в Белом доме вторжение США на Ближний Восток считают худшей ошибкой в истории Америки — такое мнение выразил президент страны Дональд Трамп.

«Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни», — заявил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в области возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

«То, что западники не хотят в этом участвовать лишний раз подтверждает что у них совсем другие цели — и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске», — добавил Рябков, призвав Вашингтон «не нагнетать обстановку».

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между «умеренной оппозицией» и правительством Асада. Множество группировок «оппозиционеров» сражаются в том числе и между собой, кроме того — в Сирии развернули свою активность террористы ИГ.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.