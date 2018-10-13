Ещё
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Для предложившей "макарошки" чиновницы составили меню
Для предложившей "макарошки" чиновницы составили меню

Из-за удара коалиции США погибли мирные жители 

Рамблер + ещё 33 13 минут назад
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по городу Хаджин пострадали мирные жители, сообщает РИА Новости.
Коалиция США использовала запрещенное вещество в Сирии
Агентство ссылается на телеканал Ikhbariya, который передает, что удар был нанесен по пекарне ас-Суса к востоку от Дейр-эз-Зора, это привело к гибели и ранению нескольких мирных жителей.
Ранее сообщалось, что бомбардировке с применением боеприпасов с белым фосфором подверглись несколько районов города, в которых начались пожары.
Речь идет об оружии массового поражения, запрещенном международными резолюциями. В коалиции ранее заявляли, что на их вооружении боеприпасов с белым фосфором нет.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю164
США применили отравляющее вещество в Сирии392
Лондон сделал сенсационное признание по делу Скрипаля462
Министр разозлила главного человека в России и пожалела258
У России возникли проблемы с гиперзвуковым оружием66
Видео
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
04:02
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:46
Министр разозлила главного человека в России и пожалела
Общество Политика
01:00
Поклонская отреагировала на суровое обвинение Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение