Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу

Из-за удара коалиции США погибли мирные жители

Агентство ссылается на телеканал Ikhbariya, который передает, что удар был нанесен по пекарне ас-Суса к востоку от Дейр-эз-Зора, это привело к гибели и ранению нескольких мирных жителей.

Ранее сообщалось, что бомбардировке с применением боеприпасов с белым фосфором подверглись несколько районов города, в которых начались пожары.

Речь идет об оружии массового поражения, запрещенном международными резолюциями. В коалиции ранее заявляли, что на их вооружении боеприпасов с белым фосфором нет.