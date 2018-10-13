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США применили отравляющее вещество в Сирии
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Коалиция США использовала запрещенное вещество в Сирии 

Рамблер 1 час назад
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор при нанесении авиаудара по городу Хаджин международная коалиция во главе с США применила боеприпасы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями, сообщает РИА Новости.
Бомбардировке подверглись несколько районов города, в которых начались пожары. О жертвах пока информации нет.
Таким бомбардировкам Хаджин подвергается не впервые. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды.
В коалиции тем не менее настаивали, что на их вооружении боеприпасов с белым фосфором нет.
Сгорая, фосфор выделяет ядовитый дым, который вызывает ожоги внутренних дыхательных путей, приводит к удушью и отравлению организма. Частички содержимого таких боеприпасов, попадая на тело человека, прилипают к нему, что сопровождается обугливанием органических тканей.
Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией 1949 года.
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