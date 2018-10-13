США применили отравляющее вещество в Сирии

Коалиция США использовала запрещенное вещество в Сирии

Бомбардировке подверглись несколько районов города, в которых начались пожары. О жертвах пока информации нет.

Таким бомбардировкам Хаджин подвергается не впервые. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 8 сентября два американских самолета F-15 при ударе по городу использовали фосфорные снаряды.

В коалиции тем не менее настаивали, что на их вооружении боеприпасов с белым фосфором нет.

Сгорая, фосфор выделяет ядовитый дым, который вызывает ожоги внутренних дыхательных путей, приводит к удушью и отравлению организма. Частички содержимого таких боеприпасов, попадая на тело человека, прилипают к нему, что сопровождается обугливанием органических тканей.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией 1949 года.