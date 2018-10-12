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Израиль перекрыл поставки топлива в Газу
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Израиль перекрыл поставки топлива в Газу 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
Фото: AP Photo / Lefteris Pitarakis
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился прекратить поставки топлива в сектор Газа на фоне беспорядков на границе анклава, говорится в заявлении офиса министра.
"В свете серьезных происшествий в секторе Газа министр обороны Авигдор Либерман распорядился немедленно прекратить поставки топлива в Газу", — говорится в сообщении.
Ранее на неделе СМИ сообщали, что в находящийся в блокаде анклав начались поставки оплаченного Катаром топлива. По данным газеты Times of Israel, первые шесть автоцистерн прибыли в Газу во вторник. Ожидалось, что Газа получит топливо на общую сумму в 60 миллионов долларов.
Согласно заявлению офиса Либермана, утром в пятницу из Израиля в Газу были направлены четыре автоцистерны с дизельным топливом. После этого на границе с анклавом начались беспорядки, сопровождавшиеся запуском воздушных шаров с зажигательной смесью, а также попытками пересечь пограничное ограждение и напасть на израильских военных.
"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой, с одной стороны, возможен доступ автоцистерн с топливом в Газу, а с другой, осуществляется террор и насилие в отношении армии и граждан Израиля", — отмечается в документе.
Ранее в пятницу на границе с Газой произошли новые стычки палестинцев с израильскими военными. По последним данным, жертвами пятничных столкновений стали шесть палестинцев, еще около 60 получили ранения.
Всего, по подсчетам военных, в нынешнюю пятницу в акциях протеста участвуют порядка 14 тысяч палестинцев, которые жгут шины, кидают в солдат и разделительные заграждения камни, взрывные устройства, бутылки с горючей смесью. Армия в ответ применяет спецсредства и стрелковое оружие, а также нанесла удар с воздуха в северной части сектора Газа.
Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
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