Террористы устроили нападение с убийством в Сирии

В Сирии террористы похитили химоружие и убили активистов «Белых касок»

Террористы ИГ* напали в сирийском населенном пункте Латамне на боевиков "Ан-Нусры*", убиты двое сотрудников "Белых касок" и захвачены два баллона с хлором, сообщил российский Центр по примирению.

"Вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" (бывшая "Джабхат ан-Нусра*"). В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором", — говорится в сообщении.

Добавляется, что похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ* террористической группировки "Харрас Ад-Дин*".

*Террористическая организация, запрещенная в России