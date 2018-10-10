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Террористы устроили нападение с убийством в Сирии
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В Сирии террористы похитили химоружие и убили активистов «Белых касок» 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Террористы ИГ* напали в сирийском населенном пункте Латамне на боевиков "Ан-Нусры*", убиты двое сотрудников "Белых касок" и захвачены два баллона с хлором, сообщил российский Центр по примирению.
"Вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" (бывшая "Джабхат ан-Нусра*"). В результате боестолкновения было убито четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором", — говорится в сообщении.
Добавляется, что похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГ* террористической группировки "Харрас Ад-Дин*".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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