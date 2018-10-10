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Сноуден выступит в Израиле через видеоконференцию
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Сноуден выступит в Израиле через видеоконференцию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден примет участие в конференции, которую организует внешняя разведка Израиля "Моссад", сообщил в среду информационный портал "Вести".
Бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, обнародовавшего огромное количество секретных материалов американских спецслужб, израильтяне пригласили выступить на конференции, в которой примут участие как руководители "Моссада" прошлых лет, так и действующие высокопоставленные сотрудники израильской разведки.
Речь идет о закрытом мероприятии, которое состоится в ноябре этого года. Приехать в Израиль Сноуден, разумеется, не сможет — с тех пор, как он бежал из Соединенных Штатов, он не покидает пределы России, давшей ему политическое убежище, подчеркивает издание.
Но, по информации источника, выступление Сноудена будет транслироваться по защищенному видеоканалу. Он уже неоднократно участвовал подобным образом в мероприятиях, проводившихся в разных концах мира, и давал интервью, но в Израиле это произойдет впервые.
Планируется, что бывший сотрудник американских спецслужб выступит с лекцией, касающейся разных сфер, так или иначе связанных с Израилем, а также ответит на вопросы, уточняет издание и напоминает, что среди документов, обнародованных Сноуденом, были материалы, имеющие отношение к Израилю. В частности, в них была информация о том, что АНБ прослушивало разговоры и просматривало электронную почту некоторых бывших руководителей этой страны.
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