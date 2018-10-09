Нетаньяху подчеркнул важность связей с Россией

«Нетаньяху подчеркнул важность связей между двумя странами, а также продолжения диалога по теме угроз в регионе при учете интересов обеих сторон», — сообщает пресс-служба израильского премьера, передает ТАСС.

Нетаньяху и Акимов «обсудили развитие сотрудничества в области медицины, науки и инноваций, строительства и сельского хозяйства, а также продвижение договора об усыновлении».

Это первая встреча Нетаньяху с представителем российского руководства после трагического инцидента с самолетом Ил-20, вину за гибель которого Москва возложила на Израиль.