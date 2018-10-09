Нетаньяху примет вице-премьера России Акимова

Открыв ежегодное заседание МПК в здании МИД Израиля, Акимов и Элькин отправились в канцелярию главы правительства, передает РИА «Новости»

Это первая встреча Нетаньяху с представителем российского руководства после трагического инцидента с самолетом Ил-20, вину за гибель которого Москва возложила на Израиль.