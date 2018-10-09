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Нетаньяху примет вице-премьера России Акимова
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Нетаньяху примет вице-премьера России Акимова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху во вторник, 9 октября, примет сопредседателей российско-израильской межправительственной комиссии, в том числе вице-премьера России Максима Акимова, сообщил израильский сопредседатель, министр Зеев Элькин.
Открыв ежегодное заседание МПК в здании МИД Израиля, Акимов и Элькин отправились в канцелярию главы правительства, передает РИА «Новости».
Это первая встреча Нетаньяху с представителем российского руководства после трагического инцидента с самолетом Ил-20, вину за гибель которого Москва возложила на Израиль.
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