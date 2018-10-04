Для чего Дамаску один дивизион С-300

Информация о поставках С-300 в Сирию , анонсированных Минобороны в сентябре в качестве ответа на инцидент с российским самолётом Ил-20, обрастает новыми подробностями. В военном ведомстве озвучили точное количество пусковых установок и сопровождающих их единиц техники. Речь идёт, отмечают эксперты, об отправке одного дивизиона зенитных ракетных систем. В то же время возникает много вопросов относительно предназначения сопутствующей техники и уязвимости нового оружия для израильских ВВС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу озвучил подробности поставок С-300 в Сирию.

«Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — сказал он на оперативном совещании президента РФ с членами Совета безопасности.

«Что касается единой системы управления всей сетью ПВО, мы также приступили к поставкам оборудования, завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября», — добавил он.

Шойгу также сообщил, что дальняя зона — основное направление, с которого происходили заходы авиатехники на сирийскую территорию, — контролируется в настоящее время на 200 километров.

«Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону — основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию — контролируем на 200 километров», — подчеркнул министр.

Количество пусковых установок соответствует одному дивизиону С-300 (обычно включает от четырёх до 12-ти пусковых установок, в российских войсках — 8). Согласно открытой информации, в состав комплекса (дивизиона) входят также командный пункт с радиолокатором подсвета наведения. В состав полкового комплекта — системы — входят пункт боевого управления, радиолокатор обнаружения, низковысотный обнаружитель, транспортная и заряжающая машины, а также придаются средства РЭБ. В военных блогах уже появилась информация, что избыточная для дивизиона с 4 ПУ цифра единиц техники может неафишируемо включать в себя другие ЗРК среднего и малого радиуса действия.

Бывший начальник ракетных зенитных войск ВВС РФ генерал-лейтенант Александр Горьков в интервью News.ru заметил, что тезис о поставленных в САР 49 единицах техники вызывает много вопросов, исходя из комплектации дивизиона: «Четыре пусковых установки — это всего четыре машины, плюс радиолокатор подсвета-наведения и, возможно, ещё одна вышка низковысотного обнаружителя». Тем не менее даже такой комплекс может «закрыть небо» в радиусе 250 километров от точки развёртывания.

«Летательные аппараты противника могут ближе даже не приближаться. Если предположить, что дивизион развёрнут в районе Тартуса, теоретически он может «закрыть» в том числе воздушное пространство над островом Кипр», — заключает Горьков.

Помимо пусковых установок, зенитных ракет, РЛС и средств управления, для обеспечения полноценной работы С-300 требуется достаточно большое количество различной техники, считает военный эксперт Юрий Лямин.

«Это транспортные машины, заряжающие машины, топопривязчики, модули электропитания. Если считать отдельно каждую такую машину и прицеп, то 49 единиц не выглядит таким уж большим количеством», — полагает он.

Новый дивизион в составе ПВО Сирийской арабской армии, по мнению Лямина, должен заменить комплексы С-200, прикрывающие побережье Сирии и район Хомса. «Сирия, конечно, должна будет обеспечить надлежащую защиту С-300. Известно, что они в последнее время даже некоторые позиции старых С-200 стали прикрывать ЗРК меньшей дальности — ЗРК „Бук“ и „Панцирь“».

Численность и оснащённость ВВС Израиля, продолжает Лямин, могут позволить им попытаться уничтожить С-300.

«Тут нельзя забывать, что в ходе такой операции будет немалый риск потерь у ВВС Израиля, к тому же это приведет к дальнейшей эскалации в Сирии, и в качестве ответного шага России может снова усилить сирийское ПВО», — добавляет он.

Что касается возможности «перенапряжения» дивизиона с 4 ПУ, то основными целями для С-300 в случае атаки будут не запущенные с израильских самолётов ракеты, а собственно самолёты, заключает Лямин.