Опоздание спасло главаря ИГ

Главарь ИГ спасся от ракетного обстрела, опоздав на встречу

1 октября Корпус стражей исламской революции (это элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат. По данным иранский властей, там собрались организаторы теракта на параде в Ахвазе.

Аль-Багдади тоже должен был присутствовать на встрече, но опоздал и не попал под обстрел, сообщает новостной портал "Аль-Масдар". В результате спецоперации был уничтожен возможный преемник аль-Багдади.

Вместе с тем местонахождение самого главаря ИГ до сих пор неизвестно. Последний раз он появлялся на публике летом 2014 года, передает ТАСС . Аль-Багдади не пользуется мобильниками и не останавливается нигде дольше, чем на 72 часа. По некоторой информации, у него рак легких, по другой версии — он парализован из-за тяжелого ранения.