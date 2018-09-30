Зариф назвал хулиганским отношение Трампа к ЕС

«Такая политика приведёт к плохим последствиям. Международное сообщество не потерпит, если кто-то просто придёт и начнёт раздавать приказы. Мы продолжим работать с европейцами. Конечно, некоторые европейские компании ушли из Ирана из-за страха наказания со стороны Соединённых Штатов», — рассказал Зариф в эфире CBS.

Ранее Зариф в своём Twitter сообщил, что Тегеран намерен продолжать противостоять санкциям Вашингтона.

Главы МИД России, Германии, Франции, Великобритании и Китая договорились о создании механизма для торговли с Ираном в обход санкций США.