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Зариф назвал хулиганским отношение Трампа к ЕС
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Зариф назвал хулиганским отношение Трампа к ЕС 

RT на русском 1 час назад
Фото: Wolfgang Kumm globallookpress.com
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «хулиганским» поведение президента США Дональда Трампа, который угрожает европейским странам санкциями за ведение бизнеса с иранской стороной.
«Такая политика приведёт к плохим последствиям. Международное сообщество не потерпит, если кто-то просто придёт и начнёт раздавать приказы. Мы продолжим работать с европейцами. Конечно, некоторые европейские компании ушли из Ирана из-за страха наказания со стороны Соединённых Штатов», — рассказал Зариф в эфире CBS.
Ранее Зариф в своём Twitter сообщил, что Тегеран намерен продолжать противостоять санкциям Вашингтона.
Главы МИД России, Германии, Франции, Великобритании и Китая договорились о создании механизма для торговли с Ираном в обход санкций США.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание подобного механизма контрпродуктивно для миропорядка. Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с американскими санкциями против Ирана.
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