Дамаск заявил о праве на военную операцию в Идлибе

Сирии Валид Муаллем. Сирийские власти надеются, что в Идлибе не придется применять военную силу, однако имеют на это право, заявил глава МИД

«Мы предпочитаем, чтобы эта договоренность была выполнена и проблема была бы решена мирным путем или путем национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы», — передает его слова РИА «Новости».

По его словам, демилитаризованная зона в Идлибе «обеспечивает военные усилия и безопасность людей, той части сирийцев, которые выбрали этот путь». При этом Муаллем заметил, что пока не может сказать, что эта договоренность реализовывается, хотя начало для этого и положено.

Он добавил, что у Турции есть возможность быстро решить проблему отвода боевиков «Ан-Нусры» из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Также Муаллем заметил, что народ Сирии не приемлет сепаратизма, и там, где находятся курды, нет разговоров об отделении.

«Однако опасным в этом вопросе является то, что делает Америка. Америка пришла в этот район без разрешения сирийских властей и поэтому ее присутствие там незаконно. Она начала незаконно создавать свои военные базы. Поэтому я заявляю, что проблему усложняют не курды, а американское присутствие, которое дает курдам надежду на возможность действовать вне рамок законной власти в Дамаске», — сказал он.

Муаллем заявил, что курды должны «хорошо усвоить уроки экспериментов прошлого века», когда их уже использовали в своих целях великие державы, а потом бросали.

«Но сирийское государство не бросает их. Если же они будут стремиться к отделению, принимая американскую позицию, то я могу сказать, что нам придется избрать тот путь, по которому мы не хотим пойти», — добавил глава МИД Сирии.

В то же время он отметил, что Дамаску придется прибегнуть к военному решению проблемы территорий к востоку от Евфрата в случае стремления курдов к сепаратизму. Он добавил, что переговоры Дамаска с курдскими силами SDF были хорошими, но прервались из-за США.

Кроме того, он обвинил США в переподготовке на базе Ат-Танф в Сирии остатков террористов ИГ . По его словам, это напрасные усилия.

Поставку С-300 Дамаску он назвал своевременным шагом, система, по его словам, исключительно оборонительная.