На сирийско-иорданской границе открылся КПП «Насиб»

«Сирийское правительство открыло КПП «Насиб» сегодня утром для фур и транзитного транспорта, идущего в из Иордании через Сирию», — цитирует РИА Новости министра.

Как отмечается, открытие пограничного перехода состоялось после завершения всех необходимых мероприятий по восстановлению КПП.

После освобождения КПП «Насиб» сирийское правительство восстановило трассу от Дамаска до границы с Иорданией, включая разрушенные войной мосты.

«Насиб» — главный пограничный переход на границе двух стран. Он имеет важный экономический статус для обеих сторон в связи с тем, что является транзитным окном для грузов.

Ранее в Иордании заявили о желании открыть границу с Сирией.

В январе ФАН передавало, что в Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе конфликта.