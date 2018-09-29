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На сирийско-иорданской границе открылся КПП «Насиб»
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На сирийско-иорданской границе открылся КПП «Насиб» 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный пограничный переход «Насиб» на границе Сирии и Иордании возобновил свою работу, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд.
«Сирийское правительство открыло КПП «Насиб» сегодня утром для фур и транзитного транспорта, идущего в из Иордании через Сирию», — цитирует РИА Новости министра.
Как отмечается, открытие пограничного перехода состоялось после завершения всех необходимых мероприятий по восстановлению КПП.
После освобождения КПП «Насиб» сирийское правительство восстановило трассу от Дамаска до границы с Иорданией, включая разрушенные войной мосты.
«Насиб» — главный пограничный переход на границе двух стран. Он имеет важный экономический статус для обеих сторон в связи с тем, что является транзитным окном для грузов.
Ранее в Иордании заявили о желании открыть границу с Сирией.
В январе ФАН передавало, что в Алеппо возобновила работу электростанция, разрушенная в ходе конфликта.
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