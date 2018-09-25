Американские ЧВК осваивают север Сирии

Американцы вряд ли уйдут из северо-восточных районов Сирии , преимущественно находящихся под контролем курдских вооружённых формирований. Если придёт конец официальному военному присутствию США в этом регионе, как того хочет президент Дональд Трамп , проецировать силу останутся бойцы частных военных компаний (ЧВК). Об этом лишний раз свидетельствует договор между руководством курдских отрядов народной самообороны (YPG) и американской ЧВК Castle International.

Esta revolución ha sido patrocinada por Castle International LLC Arizona Inc. pic.twitter.com/cZKpoAPZtT— Luis Tosar. (@ancral) 23 сентября 2018 г. О появлении договоренностей между американскими контракторами и курдским ополчением сообщили турецкие СМИ. Пресса обратила внимание на соответствующее соглашение, на котором видны подписи представителей YPG Редура Кселила и Насера Хаджимансура, а также представителей американской корпорации Дэна Чиркоффа, Рэма Паттена и Михала Караяли. «Мы, отряды народной самообороны, хотели бы сотрудничать с Castle International LLC, Аризона, США, с целью долгосрочных договорных отношений в рамках услуг по оказанию боевой медицинской помощи и специальных консультаций в области логистики», — гласит текст обнародованного контракта. В Турции , где, как известно YPG считаются ответвлением запрещённой Рабочей партии Курдистана , обращают внимание и на снимки бойцов Castle International из Сирии.

Как нетрудно понять, бойцы ЧВК вряд ли будут оказывать только логистическую и медицинскую помощи. Данные о «переезде» в Сирию американских контракторов стали постепенно появляться в прессе с началом активной фазы борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке (не считая информации о добровольцах-одиночках). В 2016 году оборонное ведомство США регулярно сообщало о многомиллионных контрактах на предоставление военных услуг на Ближнем Востоке. В Сирии на тот момент, по официальным данным, находились 300 американских инструкторов.

«Подрядчики занимаются гораздо более важными вещами, что просто вождение грузовиков и приготовление пищи — они ведут разведку, стреляют и оказывают поддержку специальным операциям», — пояснял в интервью The Daily Beast профессор Джорджтаунского университета Шон Макфейт, который раньше сам работал в ЧВК.

В 2017 году ситуация с реальным числом американских военных подрядчиков, работающих в Сирии и Ираке, прояснилась. Ежеквартальный доклад Пентагона раскрыл, что прямые контракты с оборонным ведомством имеют 5508 человек, из которых только 2 869 являются гражданами Соединённых Штатов. 760 человек из этого числа — местные жители, остальные — граждане третьих стран. Обнародование этой информации стало первым случаем, когда Пентагон сообщил о количестве операторов ЧВК в Сирии. Впрочем, детальные данные о нахождении контракторов США на Ближнем Востоке получить крайне сложно, и это вполне объяснимо.

«По соображениям безопасности отдельный отчёт о персонале подрядчиков на местах службы в Сирии недоступен», — приводит издание Military Times слова официального представителя Пентагона Хезер Бэбб.

Как отмечает Military Times, еще около 5 тыс. человек работают в Сирии и Ираке в частном порядке — не по прямым контрактам с оборонным ведомством США.

Важность работы сотрудников ЧВК в западной экспертной среде объясняют тем, что их численность невозможно выяснить доподлинно, в отличие от численности военнослужащих, которые находятся за рубежом официально. Подрядчики могут оказывать дополнительную поддержку там, где военное присутствие нанявшей их стороны не признается публично. Смерть контракторов и наёмников (которых зачастую набирают через связи с ЧВК) привлекает меньше внимания, чем гибель официального военного персонала. Правда, правовой статус бойцов ЧВК крайне неоднозначен, поскольку существуют пробелы как в международном праве, так и в национальном законодательстве многих стран. Вместе с тем американское издание The National Interest обращает внимание на разное отношение государств к злоупотреблениям зарегистрированных на их территории подобных корпораций. Если военные преступления и нечистоплотность компании Blackwater (ныне — Academi) в Ираке и Афганистане повлекла соответствующее наказание, то вряд ли то же самое стоит ожидать по отношению, например, к российскому ЧВК «Вагнер», которая имеет весьма отдалённое сходство с классической частной военной компанией, работающей по идее только через «белую» бухгалтерию.