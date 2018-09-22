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Хаменеи связал организаторов теракта в Иране с США
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Хаменеи связал организаторов теракта в Иране с США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Организация теракта на военном параде в Иране связана с союзниками США в регионе, заявил духовный лидер страны Али Хаменеи.
«Это преступление является продолжением заговора некоторых государств, которые являются марионетками США. Их целью является создание небезопасной обстановки в нашей дорогой стране», — цитирует заявление Хаменеи Reuters.
Он не назвал государства, но в число союзников США в регионе входят Израиль и страны Персидского залива.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран возлагает ответственность за инцидент на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
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