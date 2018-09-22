Россия отомстит Израилю за убитых военных

Khorasan (Иран): За самолет придется ответить. Какова будет российская месть Израилю?

Автор известного панарабского издания «Ар-Рай Аль-Яум», политический обозреватель и аналитик Абдель Бари Атван, посвятил гибели, в результате агрессивных действий израильских ВВС в Латакии, российского самолета и последовавшему за ним международному кризису, свой очередной материал, которые данное издание опубликовало. Арабский автор пишет следующее: « Министерство обороны России возлагает всю ответственность за гибель своего самолета-разведчика типа Ил-20 в воздушном пространстве Сирии на израильскую сторону, поскольку четыре самолета ВВС Израиля, атаковавших цели в Сирии в провинции Латакия, использовали находившийся в небе российский самолет в качестве «воздушного щита» против сирийских ракет. Все завершилось уничтожением российского самолета и гибелью находившихся на его борту 15 военнослужащих.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу имел телефонную беседу с военным министром Израиля Авигдором Либерманом и «официально» пообещал ему принятие Россией необходимых мер в ответ на гибель самолета. Но характер данных мер российских министр не уточнил.

Прежде чем погрузиться в детали возможного, но неотвратимого ответа за враждебные действия Израиля, нам следует подчеркнуть, что до сих пор молчание России на израильские бомбардировки, которые, как утверждают некоторые израильские источники, составили в общей сложности 207 налетов только за последние полтора года, собственно и привело к тому, что Израиль решился на этот не только преступный, но и попросту оскорбительный шаг для России и лично ее президента Владимира Путина . Того, кого премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху до сих пор называл «своим другом». Тогда как уже трижды с начала текущего года «друг» принимал его самого в Москве

Таким образом, израильские руководители, и военные и политические, подвергли унижению своего «российского друга». Однако к этому унижению они прибегли совершенно умышленно, и сделали это по нижеследующим причинам:

Первое: Данный обстрел и бомбардировка Израилем сирийских военных объектов в провинции Латакия совершилась неподалеку от российской авиабазы Хмеймим, и это явилось угрозой России и ее важному военному объекту на территории Арабской Республики. Кроме того, это может считаться провокационным шагом, попросту угрожающим безопасности находящихся здесь российских военнослужащих и летчиков.

Второе: российские военные командующие, которые всегда «согласовывали» с израильскими коллегами детали боевых действий и операций в Сирии, признают, что Израиль только лишь за минуту до начала авиаударов по Латакии проинформировал о таковых своих «российских партнеров». Это был умышленно враждебный шаг, который не был ни чем иным, как предательством своего партнера, и который показывает отсутствие к партнеру какого-либо доверия. Меж тем, требовалось всего несколько лишних часов для того, чтобы предотвратить это преступление. Так могло бы быть, если намерения Израиля на самом деле были бы честными и искренними.

Третье: бомбардировка предпринимается в то самое мгновение, когда (Израилю, — прим. перев.) очень нужно было уничтожить весь оптимизм России в связи с достигнутым соглашением с Турцией стратегического характера, предотвращавшим или, по крайней мере, откладывавшим чисто военное разрешение кризиса в Идлибе. Соглашением, которого достигли президент России Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи — всего за несколько часов до этих бомбежек и обстрелов.

Мы не знаем, почему российские военные самолеты с авиабазы Хмеймим в Латакии не оказали никакого противодействия этим израильским бомбежкам незамедлительно после нарушения сирийского военного пространства в непосредственной близости от военной базы и при появлении их на «запретной территории» — и на этот раз безо всякого «согласования» с российскими военными и командующими, как то всегда происходило ранее, перед прежними авианалетами израильских ВВС. Или же…Согласование на этот раз и состояло в подобном «безответном» поведении России, при обстоятельствах, которые очевидны всем?

Предоставим чисто военные детали экспертам в данной области: нам в принципе необходимо понять, и поставить вопрос о том, какова же будет природа вероятного ответа России, ее возмездия за это предательство — будет ли этот ответ немедленным, или он произойдет через несколько дней, недель или даже месяцев?

Ясно пока одно — Нетаньяху и далее продолжает провоцирование России в Сирии подобным поведением. Он практически официально вновь пригрозил — бомбардировки направлены против "позиций Ирана в Сирии". Об этом он прямо заявил Путину во время телефонного разговора, который имел место по поводу катастрофы российского самолета, причем он даже повторил это с настойчивостью несколько раз.

Пока что мы абсолютно убеждены — эти угрозы со стороны Нетаньяху в отношении Путина являются грубым, заносчивым и беспардонным вызовом последнему. Вызову, прозвучавшему таким образом, как будто Нетаньяху всерьез думает — он имеет дело и разговаривает с президентом некой микроскопической «Микронезии», затерянной где-то в водах Тихого Океана, число обитателей которой не превышает нескольких тысяч человек. Но только не с президентом великой державы под названием Российская Федерация. Не с президентом страны, которая как раз сейчас проводит крупнейшие в мире и в истории военные учения.

Воздушные атаки Израиля на некие «военные цели Ирана в Сирии» являются нарушением всех международных норм, грубым покушением на территориальный суверенитет страны, являющейся членом ООН , и не имеют никакого законного оправдания. Это либо поведение зарвавшегося хулигана, ощутившего свою безнаказанность, либо явное злоупотребление сложившейся в Сирии военно-политической обстановкой. А Россия, будучи страной-членом Совбеза ООН и считающейся ближайшим союзником Сирии, не должна равнодушно взирать на все это и продолжать дальше какие-то «согласования» своих действий с Израилем: она должна открыто противостоять ему» — подводит итог своим рассуждениям автор арабоязычного издания.

Мы же, несомненно, не являемся людьми, близкими к Москве. Так же, как мы — не ее военные командующие и не политические руководители, чтобы наверняка знать, какова же будет «природа» или «характер» реакции России на очередной удар в спину, который наносит Израиль. Но мы можем на основании всего вышеизложенного сделать свои предположения и выводы, которые можно свести к следующим двум постулатам:

Первое — ответ России будет сводиться к прямому противостоянию зарвавшемуся агрессору, противодействию его, прежде всего, варварских воздушных налетов, и если понадобится, полному сокрушению его воздушных сил в самые ближайшие дни.

Второе — снабжение Сирии, своего союзника, оборонительными системами ПВО, С-300 и С-400, с единственной целью: защищать территориальную целостность Сирии, противодействовать любым воздушным налетам на эту страну в будущем, ограждать ее от любой подобной агрессии. Ведь российские лидеры уже давали обещания в подобной области, а затем, под давлением Израиля и США, отступили от своих обещаний.

Что же именно выберет Россия? Ответа на этот вопрос у нас нет, но в любом случае, она должна проявить себя сдерживающим фактором против очередного витка израильской агрессии. И положить конец всем этим провокациям, в которые Израиль пытается вовлечь Путина. Сделать это прежде, чем начнут свои действия сами Сирия и Иран, которые уже не будут только обороняться и отбиваться. Полагаемся на то, что все это станет делом ближайших дней, в крайнем случае, недель. И надеемся, нам не придется ждать слишком долго!