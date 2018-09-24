Иран обвинил союзников США в теракте на параде

Иран обвинил союзников США в теракте на военном параде

«Все маленькие государства-наемники, которые мы видим в регионе, поддерживает Вашингтон. Это американцы подстрекают их и снабжают необходимыми средствами для совершения этих преступлений», — сказал президент.

Как отмечает издание, он не назвал конкретной страны, но наверняка имел в виду Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты или Бахрейн. Все три государства находятся в союзных отношениях с США и считают Иран противником из-за финансирования им вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Он также заявил, что «США запугивает весь остальной мир (…) и думает, что может полагаться на грубую силу». Роухани отметил, что народ Ирана будет сопротивляться, а правительство готово выступать против Вашингтона.

«Мы преодолеем ситуацию [санкции, введенные США в отношении Ирана — прим. «Ленты.ру»], и Соединенные Штаты пожалеют, что выбрали неправильный путь», — сказал он.