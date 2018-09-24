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Иран обвинил союзников США в теракте на параде
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Иран обвинил союзников США в теракте на военном параде 

Lenta.ru + ещё 225 54 минуты назад
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за теракт на параде в городе Ахваз несет одна из стран Персидского залива и ее союзники — США. Об этом сообщает The Independent.
«Все маленькие государства-наемники, которые мы видим в регионе, поддерживает Вашингтон. Это американцы подстрекают их и снабжают необходимыми средствами для совершения этих преступлений», — сказал президент.
Как отмечает издание, он не назвал конкретной страны, но наверняка имел в виду Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты или Бахрейн. Все три государства находятся в союзных отношениях с США и считают Иран противником из-за финансирования им вооруженных группировок на Ближнем Востоке.
Он также заявил, что «США запугивает весь остальной мир (…) и думает, что может полагаться на грубую силу». Роухани отметил, что народ Ирана будет сопротивляться, а правительство готово выступать против Вашингтона.
«Мы преодолеем ситуацию [санкции, введенные США в отношении Ирана — прим. «Ленты.ру»], и Соединенные Штаты пожалеют, что выбрали неправильный путь», — сказал он.
В субботу, 22 сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяло «Исламское Государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ).
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