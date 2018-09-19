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Джихадисты в Идлибе отказались сдавать оружие Турции
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Джихадисты в Идлибе отказались сдавать оружие Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Al-Masdar News
Две крупнейшие джихадистские группировки, действующие в сирийском Идлибе, не согласятся на условия разоружения, предложенные Турцией. Об этом сообщило ближневосточное издание Al-Masdar News.
Полевые командиры «Джебхат-ан-Нусры» (отделение «Аль-Каиды» в Сирии, запрещена в России) и «Туркестанской исламской партии» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров — прим. «Ленты.ру») отвергли инициативу России и Турции по созданию демилитаризованной зоны. Террористы не будут передавать турецким военным танки, орудия и реактивные системы залпового огня. Они не собираются сдавать позиции в Латакии и Идлибе и распускать свои вооруженные формирования, чтобы, как предлагает Турция, влиться в состав «северной сирийской армии». Кроме того, они отказались отправлять обратно в родные государства иностранных наемников.
Как отмечает издание, «очень вероятно, что Россия будет давить на турецкий режим, чтобы тот либо уничтожил группировки, или позволил Сирийской Арабской Армии (САА) сделать это».
Как отмечает ТАСС, вооруженные формирования умеренной оппозиции, напротив, поддержали договоренности, достигнутые президентами России и Турции.
17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. К 10 октября Анкара планировала разоружить все находящиеся там бандформирования.
Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.
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